Trabzonspor'un Yıldızı Sidny Lopes Cabral'a Dünya Kupası'nda Büyük Onur

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

rabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansını önemli bir bireysel ödülle taçlandırdı.

FIFA, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Arjantin ile oynadığı son 32 turu karşılaşmasında Cabral'ın kaydettiği golü, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın "Turnuvanın Golü" ödülüne layık gördü.

Arjantin karşısında attığı şık golle turnuvanın en dikkat çeken anlarından birine imza atan Cabral, takımının karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen performansıyla futbolseverlerin ve otoritelerin beğenisini kazandı.

Turnuva boyunca atılan goller arasında yapılan değerlendirme sonucunda bu ödülü kazanan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 2026 Dünya Kupası'na damga vuran isimler arasındaki yerini aldı. Cabral'ın bu başarısı, hem milli takımı hem de kulübü Trabzonspor adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

BENFICA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor, yaz transfer döneminin başında Sidny Lopes Cabral'ın transferi için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi