Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin...

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Ahbap Derneği'nin deprem bağışları, tamamlanmayan konut projeleri ve şüpheli gayrimenkul devirleri üzerinden yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması, iş dünyasındaki gözaltı dalgasının ardından şimdi de medya ve sanat dünyasına uzandı.

5 ÜNLÜ İSİM DAHA ADLİYEYE GİDİYOR

Bu kapsamda duayen gazeteci Uğur Dündar, ünlü yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE KİMLER İFADE VERMİŞTİ?

Soruşturmanın ilk günlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bilgisine başvurulmak üzere" adliyeye çağrılan ilk grupta şu popüler isimler yer almıştı:

Fatih Portakal (Gazeteci/Haber Sunucusu)

Ece Üner (Haber Spikeri)

Gökhan Özoğuz (Athena Grubu Solisti / Sanatçı)

Öykü Serter (Sunucu)

Feyza Altun (Avukat)

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, savcılık geçtiğimiz günlerde 6 tanınmış ismi daha Çağlayan Adliyesi'ne davet etmişti:



Fatih Altaylı (Gazeteci/Yazar)



Şahan Gökbakar (Komedyen/Oyuncu)



Hazal Kaya (Oyuncu)



Ruşen Çakır (Medyascope Kurucusu / Gazeteci)



Özlem Gürses (Gazeteci/Haberci)



Fatih Koparan (YouTuber/Sosyal Medya Üreticisi)

Kaynak: Haber Merkezi