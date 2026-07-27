CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti

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Türk siyaseti ve ana muhalefet hattı, tarihinin en kitlesel ve köklü kurumsal kırılmalarından birine tanıklık ediyor.

Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılan 91 mevcut milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken önceki dönemlerde parlamentoda CHP çatısı altında görev yapmış tam 264 eski milletvekili, ortak bir bildiri yayınlayarak CHP’den resmen istifa ettiklerini ve YENİ Parti saflarına katıldıklarını açıkladı.

DEV İSİMLER LİSTEDE

İstifa listesinde partinin uzun yıllar grup başkanvekilliğini yapmış Kemal Anadol, anayasa hukukçusu Süheyl Batum, partinin hukuk hafızası Atilla Kart, eski bakanlardan Fikri Sağlar ve Önay Alpago, ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz ile Arif Sağ ve gazeteci Mustafa Balbay gibi kamuoyunun çok yakından tanıdığı 264 ağır top yer alıyor.

Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Kamuoyuna,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.

CHP’Yİ KİŞİSEL İKTİDAR ARACI HALİNE GETİRDİLER

Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

UMUT MEŞALESİ YAKACAĞIZ

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

İŞTE İSTİFA EDEN 264 VEKİLİN TAM LİSTEİ

1. Erol Ağagil

2. Yaşar Ağyüz

3. Haydar Akar

4. Vezir Akdemir İzmir

5. Zekeriya Akıncı

6. Yakup Akkaya

7. Sabahat Akkiraz

8. Ayşe Nedret Akova

9. Ali Akyıldız

10. Bahattin Alagöz

11. Önay Alpago

12. Ahmet Altun

13. Faik Altun

14. Züheyir Amber

15. Kemal Anadol

16. Ali Arabacı

17. Oya Araslı

18. Necla Arat

19. Metin Arifağaoğlu

20. Çetin Arık Kayseri

21. Arsan Savaş Arpacıoğlu

22. Ali Arslan

23. Gani Aşık

24. İsmet Atalay

25. Hasan Aydın

26. Osman Aydın

27. Ergün Aydoğan

28. Feridun Ayvazoğlu

29. Erdoğan Bakkalbaşı

30. Mustafa Ali Balbay

31. Bülent Baratalı

32. Süheyl Batum

33. Hüseyin Bayındır

34. Coşkun Bayram

35. Kani Beko

36. İbrahim Yavuz Bildik

37. Hüsnü Bozkurt

38. Rıdvan Budak

39. Mehmet Büyükyılmaz

40. Rasim Çakır

41. Halil Çalık

42. Hüseyin Çamak

43. Barış Can

44. İsmet Çanakcı

45. Tolga Çandar

46. Ethem Cankurtaran

47. Fuat Çay

48. Vahit Çekmez

49. Süleyman Çelebi

50. Tarık Cengiz

51. İzzet Çetin

52. Dursun Çiçek

53. Ömer Çiftçi

54. Hüsnü Çöllü

55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin

56. Mehmet Alev Coşkun

57. Osman Coşkunoğlu

58. Halil Çulhaoğlu

59. Ayşe Eser Danişoğlu

60. Salih Dayıoğlu İzmir

61. İsmail Değerli

62. Kemal Değirmendereli

63. Nurettin Demir

64. İlhan Demiröz

65. Hilmi Develi

66. Turgut Dibek

67. Celal Dinçer

68. Orhan Ziya Diren

69. A.Sedat Doğan

70. Celal Doğan

71. Muharrem Doğan

72. Orhan Düzgün

73. Mehmet Ali Edipoğlu

74. Akif Ekici

75. Kemal Ekinci

76. Oktay Ekşi

77. Şükrü Elekdağ

78. Orhan Eraslan

79. Nevin Gaye Erbatur

80. Tuncay Ercenk

81. Fuat Erçetin

82. Ali Haydar Erdoğan

83. Hikmet Erenkaya

84. Sabri Ergül

85. Abdurrezzak Erten

86. Ali Ahmet Ertürk

87. Refik Eryılmaz

88. Haluk Eyidoğan

89. Okan Gaytancıoğlu

90. Hasan Gemici

91. Nejat Gencan

92. Süleyman Girgin

93. Coşkun Gökalp

94. Mehmet Gökdağ

95. Mehmet Göker Burdur

96. Numan Gültekin

97. Rahmi Güner

98. Cemalettin Gürbüz

99. Zeynep Damla Gürel

100. Uluç Gürkan

101. Ayşe Gürocak

102. Güneş Gürseler

103. Yalçın Gürtan

104. Hulusi Güvel

105. Hasan Güyüldar

106. Mehmet Haberal

107. Süleyman Hatinoğlu

108. Tufan Hirfanoğlu

109. Güler İleri

110. Ali Ilıksoy

111. Mustafa İlimen

112. Ceyhun İrgil

113. Mahmut Işık

114. Ruşen Işın

115. İbrahim O. Kaboğlu

116. Mehmet Kahraman

117. Sena Kaleli

118. Nail Kamacı

119. Ekrem Selçuk Kangal

120. İrfan Kaplan

121. Mehmet Hilal Kaplan

122. Emin Karaa

123. Selahattin Karaahmetoğlu

124. Erdal Karademir

125. Ender Karagül

126. Tuncay Karaytuğ

127. Atilla Kart

128. Mehmet Kartal

129. Yılmaz Kaya

130. Yakup Kepenek

131. Mehmet Kerimoğlu

132. Mehmet Siyam Kesimoğlu

133. Ahmet Güryüz Ketenci

134. Ali Keven Yozgat

135. İsmet Önder Kırlı

136. Emin Koç

137. Haluk Koç

138. Tevfik Koçak

139. Muhsin Koçyiğit

140. Devrim Kök

141. Ural Köklü

142. Ali İhsan Köktürk

143. Emre Köprülü

144. Esfender Korkmaz

145. Osman Taney Korutürk

146. Erol Köse

147. Şevket Köse

148. Tufan Köse

149. Erdal Koyuncu

150. Sedef Küçük

151. Mehmet Küçükaşık

152. Mustafa Kul

153. Sami Kumbasar

154. Bekir Kumbul

155. Kazım Kurt

156. Rüştü Kurt

157. Muzaffer Kurtulmuşoğlu

158. Faruk Loğoğlu

159. Hasan Macit

160. Bayram Meral

161. Cengiz Gökçel

162. Türkan Miçooğulları

163. Ziya Gökalp Mülayim

164. Güldal Mumcu

165. Mehmet Neşşar

166. Orhan Ocak

167. Selahattin Öcal

168. Kadir Gökmen Öğüt

169. Yalçın Oğuz

170. Ali Oksal

171. Şinası Öktem

172. Güldal Okuducu

173. Melda Onur

174. Onur Öymen

175. Sakine Öz

176. İsmail Özay

177. Ahmet Sırrı Özbek

178. Hüseyin Özcan

179. Osman Özcan

180. Suat Özcan

181. Malik Ecder Özdemir

182. Kazım Özev

183. Ramazan Kerim Özkan

184. Yüksel Özkan

185. Mustafa Öztin

186. Harun Öztürk

187. Cengiz Özyalçın

188. Mustafa Özyürek

189. Mustafa Özyurt

190. Bilgin Paçarız

191. Mehmet Parlakyiğit

192. Sedat Pekel

193. Doğan Şafak

194. Arif Sağ

195. Kemal Sağ

196. Fikri Sağlar

197. Ali Haydar Şahin

198. Nadir Saraç

199. Faruk Sarıaslan

200. Ali Sarıbaş

201. Sıdıka Sarıbekir

202. Şenal Sarıhan

203. Timurçin Savaş

204. Mustafa Sayar

205. Mehmet Nuri Saygun

206. Cevdet Selvi

207. Bedri Serter

208. Nur Serter

209. Şadan Şimşek

210. Yahya Şimşek

211. Kamil Okyay Sındır

212. Mehmet Sefa Sirmen

213. Behiç Sonbay

214. Murat Sönmez

215. Ertöz Vahit Suiçmez

216. Tayfun Süner

217. Abuzer Tanrıverdi

218. İbrahim Taşdemir

219. Turan Tayan

220. Ali Tekin

221. Hayati Tekin

222. Mustafa Timisi

223. Necati Tığlı

224. Erol Tınaztepe

225. İsmet Tokdemir

226. Mehmet Tomanbay

227. Ramis Topal

228. Celal Topkan

229. Binnaz Toprak

230. Muharrem Toprak

231. Altan Tuna

232. Erol Tuncer

233. Neccar Türkcan

234. Elif Doğan Türkmen

235. Rıza Türmen

236. Enis Tütüncü

237. Şahin Ulusoy

238. Baha Ünlü

239. Halil Ünlütepe

240. Engin Ünsal

241. Hüseyin Ünsal

242. Fahrettin Üstün

243. Kazım Üstüner

244. Necati Uzdil

245. Sedat Uzunbay

246. Ali Cumhur Yaka

247. Sabri Yavuz

248. Abdülaziz Yazar

249. M. Ziya Yergök

250. Erdoğan Yetenç

251. İdris Yıldız

252. Mahmut Yıldız

253. Sacid Yıldız

254. Dilek Yılmaz

255. Mustafa Yılmaz (Malatya)

256. Rıza Yılmaz

257. Ahmet Yılmazkaya

258. Bayram Yılmazkaya

259. Vedat Yücesan

260. Alaattin Yüksel

261. Hilmi Yükselen

262. Bekir Yurdagül

263. Rafet Zeybek

264. Veli Zeren

Kaynak: Haber Merkezi