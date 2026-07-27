CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim kararlarına tepki gösteren 264 eski milletvekili, yayınladıkları ortak deklarasyonla CHP'den istifa ettiklerini ve Özgür Özel önderliğindeki YENİ Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunacaklarını duyurdu.
Türk siyaseti ve ana muhalefet hattı, tarihinin en kitlesel ve köklü kurumsal kırılmalarından birine tanıklık ediyor.
Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılan 91 mevcut milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken önceki dönemlerde parlamentoda CHP çatısı altında görev yapmış tam 264 eski milletvekili, ortak bir bildiri yayınlayarak CHP’den resmen istifa ettiklerini ve YENİ Parti saflarına katıldıklarını açıkladı.
DEV İSİMLER LİSTEDE
İstifa listesinde partinin uzun yıllar grup başkanvekilliğini yapmış Kemal Anadol, anayasa hukukçusu Süheyl Batum, partinin hukuk hafızası Atilla Kart, eski bakanlardan Fikri Sağlar ve Önay Alpago, ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz ile Arif Sağ ve gazeteci Mustafa Balbay gibi kamuoyunun çok yakından tanıdığı 264 ağır top yer alıyor.
Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Kamuoyuna,
Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.
CHP’Yİ KİŞİSEL İKTİDAR ARACI HALİNE GETİRDİLER
Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.
Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
UMUT MEŞALESİ YAKACAĞIZ
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
İŞTE İSTİFA EDEN 264 VEKİLİN TAM LİSTEİ
1. Erol Ağagil
2. Yaşar Ağyüz
3. Haydar Akar
4. Vezir Akdemir İzmir
5. Zekeriya Akıncı
6. Yakup Akkaya
7. Sabahat Akkiraz
8. Ayşe Nedret Akova
9. Ali Akyıldız
10. Bahattin Alagöz
11. Önay Alpago
12. Ahmet Altun
13. Faik Altun
14. Züheyir Amber
15. Kemal Anadol
16. Ali Arabacı
17. Oya Araslı
18. Necla Arat
19. Metin Arifağaoğlu
20. Çetin Arık Kayseri
21. Arsan Savaş Arpacıoğlu
22. Ali Arslan
23. Gani Aşık
24. İsmet Atalay
25. Hasan Aydın
26. Osman Aydın
27. Ergün Aydoğan
28. Feridun Ayvazoğlu
29. Erdoğan Bakkalbaşı
30. Mustafa Ali Balbay
31. Bülent Baratalı
32. Süheyl Batum
33. Hüseyin Bayındır
34. Coşkun Bayram
35. Kani Beko
36. İbrahim Yavuz Bildik
37. Hüsnü Bozkurt
38. Rıdvan Budak
39. Mehmet Büyükyılmaz
40. Rasim Çakır
41. Halil Çalık
42. Hüseyin Çamak
43. Barış Can
44. İsmet Çanakcı
45. Tolga Çandar
46. Ethem Cankurtaran
47. Fuat Çay
48. Vahit Çekmez
49. Süleyman Çelebi
50. Tarık Cengiz
51. İzzet Çetin
52. Dursun Çiçek
53. Ömer Çiftçi
54. Hüsnü Çöllü
55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin
56. Mehmet Alev Coşkun
57. Osman Coşkunoğlu
58. Halil Çulhaoğlu
59. Ayşe Eser Danişoğlu
60. Salih Dayıoğlu İzmir
61. İsmail Değerli
62. Kemal Değirmendereli
63. Nurettin Demir
64. İlhan Demiröz
65. Hilmi Develi
66. Turgut Dibek
67. Celal Dinçer
68. Orhan Ziya Diren
69. A.Sedat Doğan
70. Celal Doğan
71. Muharrem Doğan
72. Orhan Düzgün
73. Mehmet Ali Edipoğlu
74. Akif Ekici
75. Kemal Ekinci
76. Oktay Ekşi
77. Şükrü Elekdağ
78. Orhan Eraslan
79. Nevin Gaye Erbatur
80. Tuncay Ercenk
81. Fuat Erçetin
82. Ali Haydar Erdoğan
83. Hikmet Erenkaya
84. Sabri Ergül
85. Abdurrezzak Erten
86. Ali Ahmet Ertürk
87. Refik Eryılmaz
88. Haluk Eyidoğan
89. Okan Gaytancıoğlu
90. Hasan Gemici
91. Nejat Gencan
92. Süleyman Girgin
93. Coşkun Gökalp
94. Mehmet Gökdağ
95. Mehmet Göker Burdur
96. Numan Gültekin
97. Rahmi Güner
98. Cemalettin Gürbüz
99. Zeynep Damla Gürel
100. Uluç Gürkan
101. Ayşe Gürocak
102. Güneş Gürseler
103. Yalçın Gürtan
104. Hulusi Güvel
105. Hasan Güyüldar
106. Mehmet Haberal
107. Süleyman Hatinoğlu
108. Tufan Hirfanoğlu
109. Güler İleri
110. Ali Ilıksoy
111. Mustafa İlimen
112. Ceyhun İrgil
113. Mahmut Işık
114. Ruşen Işın
115. İbrahim O. Kaboğlu
116. Mehmet Kahraman
117. Sena Kaleli
118. Nail Kamacı
119. Ekrem Selçuk Kangal
120. İrfan Kaplan
121. Mehmet Hilal Kaplan
122. Emin Karaa
123. Selahattin Karaahmetoğlu
124. Erdal Karademir
125. Ender Karagül
126. Tuncay Karaytuğ
127. Atilla Kart
128. Mehmet Kartal
129. Yılmaz Kaya
130. Yakup Kepenek
131. Mehmet Kerimoğlu
132. Mehmet Siyam Kesimoğlu
133. Ahmet Güryüz Ketenci
134. Ali Keven Yozgat
135. İsmet Önder Kırlı
136. Emin Koç
137. Haluk Koç
138. Tevfik Koçak
139. Muhsin Koçyiğit
140. Devrim Kök
141. Ural Köklü
142. Ali İhsan Köktürk
143. Emre Köprülü
144. Esfender Korkmaz
145. Osman Taney Korutürk
146. Erol Köse
147. Şevket Köse
148. Tufan Köse
149. Erdal Koyuncu
150. Sedef Küçük
151. Mehmet Küçükaşık
152. Mustafa Kul
153. Sami Kumbasar
154. Bekir Kumbul
155. Kazım Kurt
156. Rüştü Kurt
157. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
158. Faruk Loğoğlu
159. Hasan Macit
160. Bayram Meral
161. Cengiz Gökçel
162. Türkan Miçooğulları
163. Ziya Gökalp Mülayim
164. Güldal Mumcu
165. Mehmet Neşşar
166. Orhan Ocak
167. Selahattin Öcal
168. Kadir Gökmen Öğüt
169. Yalçın Oğuz
170. Ali Oksal
171. Şinası Öktem
172. Güldal Okuducu
173. Melda Onur
174. Onur Öymen
175. Sakine Öz
176. İsmail Özay
177. Ahmet Sırrı Özbek
178. Hüseyin Özcan
179. Osman Özcan
180. Suat Özcan
181. Malik Ecder Özdemir
182. Kazım Özev
183. Ramazan Kerim Özkan
184. Yüksel Özkan
185. Mustafa Öztin
186. Harun Öztürk
187. Cengiz Özyalçın
188. Mustafa Özyürek
189. Mustafa Özyurt
190. Bilgin Paçarız
191. Mehmet Parlakyiğit
192. Sedat Pekel
193. Doğan Şafak
194. Arif Sağ
195. Kemal Sağ
196. Fikri Sağlar
197. Ali Haydar Şahin
198. Nadir Saraç
199. Faruk Sarıaslan
200. Ali Sarıbaş
201. Sıdıka Sarıbekir
202. Şenal Sarıhan
203. Timurçin Savaş
204. Mustafa Sayar
205. Mehmet Nuri Saygun
206. Cevdet Selvi
207. Bedri Serter
208. Nur Serter
209. Şadan Şimşek
210. Yahya Şimşek
211. Kamil Okyay Sındır
212. Mehmet Sefa Sirmen
213. Behiç Sonbay
214. Murat Sönmez
215. Ertöz Vahit Suiçmez
216. Tayfun Süner
217. Abuzer Tanrıverdi
218. İbrahim Taşdemir
219. Turan Tayan
220. Ali Tekin
221. Hayati Tekin
222. Mustafa Timisi
223. Necati Tığlı
224. Erol Tınaztepe
225. İsmet Tokdemir
226. Mehmet Tomanbay
227. Ramis Topal
228. Celal Topkan
229. Binnaz Toprak
230. Muharrem Toprak
231. Altan Tuna
232. Erol Tuncer
233. Neccar Türkcan
234. Elif Doğan Türkmen
235. Rıza Türmen
236. Enis Tütüncü
237. Şahin Ulusoy
238. Baha Ünlü
239. Halil Ünlütepe
240. Engin Ünsal
241. Hüseyin Ünsal
242. Fahrettin Üstün
243. Kazım Üstüner
244. Necati Uzdil
245. Sedat Uzunbay
246. Ali Cumhur Yaka
247. Sabri Yavuz
248. Abdülaziz Yazar
249. M. Ziya Yergök
250. Erdoğan Yetenç
251. İdris Yıldız
252. Mahmut Yıldız
253. Sacid Yıldız
254. Dilek Yılmaz
255. Mustafa Yılmaz (Malatya)
256. Rıza Yılmaz
257. Ahmet Yılmazkaya
258. Bayram Yılmazkaya
259. Vedat Yücesan
260. Alaattin Yüksel
261. Hilmi Yükselen
262. Bekir Yurdagül
263. Rafet Zeybek
264. Veli Zeren
Kaynak: Haber Merkezi