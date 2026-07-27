Galatasaray'dan Kötü Prova

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Venezia'ya 3-0 yenildi.

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Galatasaray'dan Kötü Prova
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Galatasaray'ın Avusturya kampında işler istediği gibi gitmiyor. İlk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile Hofmann Personal Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Venezia ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. İtalyan ekibinin gollerini 71. dakikada John Yeboah, 75. ve 90+2. dakikalarda Lion Lauberbach kaydetti.

BARIŞ ALPER PENALTIDAN YARARLANAMADI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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