Macron'dan Korkutan Yangın Açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Tablo

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile birlikte Bordeaux'daki Gironde İtfaiye ve Kurtarma Operasyon Merkezi'ni (CODIS) ziyaret etti. Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde 42 bin hektarlık alanı etkileyen yangın hakkında bilgi alan Macron, yaptığı açıklamada, "Size bütün ülkenin desteğini ifade etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Yaşananların ardından beklemeden yeniden mücadeleye katıldınız. Size çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Macron, yangın sezonunun başlamasından bu yana görev sırasında hayatını kaybeden 3 itfaiyeciyi de anarak, ailelerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YANGIN'

Fransa genelindeki yangınların boyutuna dikkat çeken Macron, "Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo karşı karşıyayız" dedi.

Ülke genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 116 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Macron, uzun süredir devam eden kuraklığın, aşırı sıcaklıkların ve rüzgarın ormanlık alanları yangına karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

GİRONDE'DA 220 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gironde'da 22 Temmuz'dan bu yana toplam 220 bin kişinin tahliye edildiği, ilk hasar tespitlerine göre 277 yapının yıkıldığı, yandığı veya zarar gördüğü bildirildi. Siviller arasında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda itfaiyecinin müdahale sırasında yaralandığı açıklandı. Yangınla mücadelede 2 bin 500'ün üzerinde itfaiyeci, bin 500 asker, polis ve jandarma ekipleri ile 18 hava aracı görev aldı. Fransa'nın talebi üzerine Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da devreye sokulurken, farklı Avrupa ülkelerinden gönderilen uçak ve helikopterler çalışmalara destek verdi.

Kaynak: İHA