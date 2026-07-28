Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi

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Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte siyaset sahnesindeki hareketlilik devam ediyor.

'BEHZAT KOMİSER' CHP'DE KALDI

İlk etapta 91 milletvekilinin katıldığı partiye, bu hafta itibarıyla 200'ü aşkın belediyenin de CHP'den ayrılarak geçiş yapması bekleniyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ise CHP'de kalmaya karar verdiği öğrenildi.

ETİMESGUT İLÇE ÖRGÜTÜ VE 15 MECLİS ÜYESİ YENİ PARTİ'YE

CHP Etimesgut ilçe teşkilatı ise topluca istifa ederek Yeni Parti’ye katılma kararı aldı. Etimesgut Belediyesi’ndeki 15 CHP’li meclis üyesi de partilerinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçiş için başvuruda bulundu. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise CHP’nin kurumsal kimliğine bağlılığını vurgulayarak partisinde kalma kararı aldı.

ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ'NDE TOPLAM 45 ÜYE BULUNUYOR

Etimesgut Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Etimesgut Belediye Meclisi'nde toplam 45 sandalye bulunurken, AK Parti ve MHP'nin 6'şar koltuğu bulunuyor. Geri kalan 33 sandalyede ise CHP'li meclis üyeleri oturuyor.

ANKARA'DA MECLİS DENGELERİ GÖZETİLİYOR

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı bilgilere göre, transfer sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’ndeki siyasi dengelerin değişmemesi için bazı üyelerin istifasının istenmediği belirtildi. Buna göre ABB Meclisi’nde görev yapan üyelerin yanı sıra Mansur Yavaş ile hareket eden iki meclis üyesi ve Beşikçioğlu’nun kontenjanından seçilen üyelerden CHP’den ayrılmaları talep edilmedi. Bu sebeple istifaların yoğunlukla teşkilat üzerinden seçilen isimlerden geldiği öğrenildi.

'KİMSENİN TARAFINDA DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Süreç boyunca hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Beşikçioğlu, parti içindeki ayrışmada herhangi bir tarafın yanında olmadığını daha önce şu sözlerle ifade etmişti:

“Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim.”

'BUTLANCI MUAMELESİ YAPMAYACAĞIZ'

Yeni Parti Lideri Özgür Özel ise belediye başkanlarının transfer süreçlerinde belediye meclislerindeki aritmetiğin ve üye dağılımının dikkate alındığını söyledi. Özgür Özel, kendi ağızlarından "Ben Özgür Özel ve arkadaşlarıyla birlikte değilim" sözü çıkmayan hiç kimseyi dışlamayacaklarını ve 'butlancı' muamelesi yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi