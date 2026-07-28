Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin kurak bir döneme girdiğini belirterek Doğu Karadeniz dışında yaklaşık 15 gün yağış beklenmediğini açıkladı. Artan sıcaklıklar ve düşen nem nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çeken Şen, Meteoroloji'nin son raporu da birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak uyarısında bulundu.

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Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek
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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de etkisini artıran sıcak hava dalgası ve yaklaşan kuraklık riskine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döndüğünü belirten Şen, Doğu Karadeniz dışında yaklaşık 15 gün boyunca yağış beklenmediğini ifade etti.

Türkiye'nin kurak bir döneme girdiğini vurgulayan Şen, kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, güney bölgelerde ise Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalacağını söyledi. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Güney Ege ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında sıcak hava etkisini sürdürecek.

Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek - Resim : 1

BU BÖLGELER YANACAK

Artan sıcaklıklar ve düşük nemin orman yangını riskini ciddi ölçüde artırdığına dikkat çeken Şen, özellikle öğle saatlerinde Akdeniz ve Güney Ege'de nem oranının yüzde 20'ye kadar düştüğünü, hava sıcaklığının ise 40 derecenin üzerine çıktığını belirtti. Şen, "Orman yangını riski artıyor. İspanya ve Fransa yangınlarla mücadele ediyor. Çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son hava durumu raporuna göre, yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey kesimlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Tahminlere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin, Ardahan, Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gece saatlerinde ise Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek - Resim : 2

KUVVETLİ RÜZGAR TEHLİKESİ

Meteoroloji ayrıca, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceğini bildirdi. Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi beklendiği için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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