Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Bebeklere 3,1 Milyar Liralık Tıbbi Mama Desteği

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi bulunan 0-2 yaş arasındaki bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile yapısını ve bebeklerin sağlıklı büyüme süreçlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

3 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK

Işıkhan, paylaşımında, "İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA