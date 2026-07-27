İfadeye Çağrılan Gülben Ergen'den Ahbap Sitemi, Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Ahbap soruşturması kapsamında tanıklığına başvurulmak üzere ifadeye çağrılan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hangi gerekçeyle çağrıldığını bilmediğini ancak savcılığa giderek bilgi vereceğini söyledi. Ergen, yaşadığı süreçlerin ardından ifade işlemleri sonrası X hesabını dondurma kararı aldığını duyurdu.

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İfadeye Çağrılan Gülben Ergen'den Ahbap Sitemi, Sosyal Medya Hesabını Kapattı
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Ahbap soruşturması kapsamında tanıklığına başvurulmak üzere ifadeye çağrılan Gülben Ergen, X hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ergen, hangi gerekçeyle ifadeye çağrıldığını bilmediğini ancak savcılığın talebine eksiksiz şekilde yanıt vereceğini belirtti.

Son yıllarda farklı dava ve soruşturma süreçlerinde adının gündeme geldiğini ifade eden Ergen, “Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş” diyerek yaşadığı süreçlere değindi. Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında hakkında savcılık şikayetinde bulunulduğunu, Narin davası sürecinde tehdit edildiğini ve Rojin Kabaiş davasında linç edildiğini belirten Ergen, Haluk Levent ve Ahbap konusundaki süreçle ilgili ise neden ifadesinin istendiğini bilmediğini söyledi.

İyi niyetle attığı adımların farklı şekilde yorumlandığını savunan Ergen, süreci manipüle ettiğini düşündüğü kişiler hakkında yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

İfadeye Çağrılan Gülben Ergen'den Ahbap Sitemi, Sosyal Medya Hesabını Kapattı - Resim : 1

X HESABINI DONDURDU

Ergen, ifade işlemlerinin ardından X hesabını dondurma kararı aldığını da duyurdu. Ünlü sanatçı, “İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum” ifadelerini kullandı.

Ahbap soruşturması kapsamında daha önce Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın da Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilgili tanıklıklarına başvurulmak üzere ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.

Son olarak Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin’in de bilgisine başvurulacağı aktarılmıştı. Soruşturma devam ediyor.

Gülben Ergen'in paylaşımı şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi

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Ahbaplar Suç Örgütü Gülben Ergen Uğur Dündar Mahsun Kırmızıgül Elçin Sangu Hayko Cepkin Ahbap
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