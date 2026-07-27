Tom Barrack Ankara'da! Hakan Fidan ve Mehmet Nuri Ersoy İle Ayrı Ayrı Temas

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da ayrı ayrı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkentte Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Fidan, dün de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Bakan Ersoy ile Barrack arasındaki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri ele alındı. Görüşmede, karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek yeni iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

ORTAK ÇALIŞMALARDA BULUNULACAK

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Tom Barrack'ı bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kültür ve turizm alanındaki iş birliğinin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade eden Ersoy, "Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterel şu ifadere yer verdi:

ERSOY'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Görüşmemizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır."

Kaynak: AA-DHA