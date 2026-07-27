Tutuklama Kararı Verilmişti, Mahkemeden Deniz Göktaş Kararı

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebini reddetti. Mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Tutuklama Kararı Verilmişti, Mahkemeden Deniz Göktaş Kararı
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek tahliye talebini kabul etmedi.

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube'da yayımlanan ve 13 milyondan fazla izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Göktaş'ın gözaltına alınma sürecindeki mizansen görüntüleri ile tutukluluğunun ardından Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne gönderilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Göktaş'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Göktaş'ın soruşturmayı öğrenmesinin ardından yurt dışındaki programını yarıda keserek kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü, bu nedenle kaçma şüphesinin bulunmadığı savunulmuştu.

Avukatlar ayrıca, tutuklama kararında gösterilen gerekçelerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda karşılığının olmadığını belirterek, sosyal medyadaki tepkilerin hukuki bir gerekçe oluşturamayacağını ifade etmişti.

Tutuklama Kararı Verilmişti, Mahkemeden Deniz Göktaş Kararı - Resim : 1

TALEPTE BULUNULMUŞTU

Dilekçede, soruşturmanın başlangıçta TCK'nın 216/3. maddesi kapsamında yürütüldüğü, daha sonra suç vasfının 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' maddesine dönüştürüldüğü ileri sürülmüştü. Müdafiler, gösterideki ifadelerin mizah ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak tahliye talebinde bulunmuştu.

Avukatların ayrıntılı itiraz dilekçesine rağmen mahkeme, talebi kısa gerekçeyle reddetti.

RET AÇIKLAMASI

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararında, "kararın usul ve yasaya uygun olması, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmemesi ve mevcut delil durumu" gerekçeleriyle itirazın reddine hükmedildi.

Tutuklama Kararı Verilmişti, Mahkemeden Deniz Göktaş Kararı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı. Göktaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Geceyi Vatan Emniyet'te geçiren Göktaş, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göktaş, "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti. Mahkeme, Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı vermişti.

Kaynak: BirGün

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