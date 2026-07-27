CHP’den YENİ Parti’ye Dev Göç İddiası: '200 Belediye Başkanı Kapıda'

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Siyasete 24 Temmuz’da hızlı bir giriş yapan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti, ilk Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarının ardından rotayı yerel yönetimlere çevirdi. Hafta sonu gerçekleştirilen üst düzey toplantılarda 'iktidar yürüyüşünün' startını veren parti kaynakları, CHP kanadından kitlesel bir katılım dalgasının eşiğinde olunduğunu söyledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kulislerden sızan en çarpıcı iddia ise şu an CHP listelerinden seçilmiş 200’e yakın belediye başkanının YENİ Parti saflarına geçmek için resmi talepte bulunduğu yönünde.

ÖRGÜTLENME SEFERBERLİĞİ VE 'A TAKIMI' SAHADA

25 Temmuz 2026'da yapılan kritik toplantılarda Özgür Özel, 9 isimden oluşan MYK’si için PM’den tam yetki aldı. Teşkilat yönetimini en tecrübeli isimlere emanet eden Özel, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na Ensar Aytekin’i, Yurtdışı Örgütlenmenin başına ise Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nu getirdi. Parti kurmayları, bu iki isimle birlikte çok büyük bir örgütlenme seferberliğinin başladığını ve bu hamlenin tabanda karşılık bulduğunu belirtiyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 100’E DAYANACAK

CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin kurucu iradesiyle yola çıkan YENİ Parti'de parlamenter gücün de hızla artması bekleniyor. Parti içinden üst düzey bir kurmay, CHP ile henüz 'duygusal bağlarını koparamadığı' için bekleyen birçok ismin de kısa süre içinde katılım sağlayacağını ve milletvekili sayısının çok yakında 100 barajına ulaşacağını iddia etti.

'KRİZ YARATMAYACAK' GEÇİŞ FORMÜLÜ MASADA

Gözlerin çevrildiği asıl büyük hareketlilik ise yerel yönetimler cephesinde yaşanıyor. 200’e yakın belediye başkanının yanı sıra çok sayıda belediye ve il genel meclis üyesinin de YENİ Parti'ye geçmek istediği öğrenildi. Ancak YENİ Parti yönetimi, muhalefet cephesinde yeni bir kriz algısı yaratmamak ve belediye meclislerindeki mevcut aritmetik dengeleri bozmamak adına ince elenip sık dokunan bir strateji izliyor.

Yerel yönetimlerden sorumlu Yaşar Tüzün başkanlığında kurulan özel bir heyet, geçiş taleplerini tek tek inceliyor. Belediyelerin yönetim süreçlerini kilitlemeyecek, kademeli ve planlı bir transfer modeli üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

Parti kaynakları, meclis dengeleri gözetilerek onay verilecek ilk büyük katılım dalgasının 27 Temmuz haftası içinde kamuoyuna resmen ilan edilebileceğinin sinyalini veriyor.

Kaynak: BirGün