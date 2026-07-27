YENİ Parti Sonrası Meclis'te Yeni Dönem! CHP Heyeti Numan Kurtulmuş İle Görüştü

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından TBMM'de oluşacak yeni düzenlemeleri görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede Başkanlık Divanı, grup toplantı saati, oda ve yer tahsisleri ile komisyonlardaki olası değişiklikler ele alındı.

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve yedek grup başkanvekili Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından TBMM'de yapılacak yeni düzenlemeleri görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin Özgür Özel'in genel başkanlığındaki YENİ Parti'yi kurmasının ardından, Meclis'te Başkanlık Divanı, komisyonlar, grup toplantı saatleri, makam odaları ve yer tahsisleri gibi birçok alanda değişiklik yapılması bekleniyor.

NELER KONUŞULDU?

Faik Öztrak başkanlığındaki CHP heyeti, öğle saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile makamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki yeni yapılanma süreci ele alındı.

Görüşmede, Başkanlık Divanı'ndaki üye dağılımı, CHP'nin grup toplantısı saati, CHP'ye tahsis edilen oda ve eşyalar ile yeni yer tahsisleri konuları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Faik Öztrak, ele alınan başlıklarda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirtti.

YENİ Parti Sonrası Meclis'te Yeni Dönem! CHP Heyeti Numan Kurtulmuş İle Görüştü - Resim : 1

TEK TEK CEVAPLADI

Öztrak, "Daha Sayın Başkan ilgileniyor" ifadelerini kullanırken, "Grup toplantı saati belirlendi mi?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi. Yeni düzenlemelerin ne zaman netleşeceğine ilişkin soruya da Öztrak, "Bir an önce netleşir" karşılığını verdi.

Öte yandan CHP'nin grup yönetimini belirlemek üzere kapalı grup toplantısı gerçekleştireceği öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

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