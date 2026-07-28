Ahbap Soruşturması Ünlülere Uzadı! 4 İsim Daha İfade İşlemler İçin Adliyede: Ben de Mağdur Hissediyorum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ve BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma derinleştiriliyor.

ÜNLÜLER İFADEYE ÇAĞRILMAYA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ile Feyza Altun, dün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifadelerini verdi.

4 İSİM İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Gülben Ergen bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifadesini verdi. Ardından Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadelerini vermek üzere adliyeye giriş yaptı.

'İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Şarkıcı Gülben Ergen de bugün ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülben Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Çok üzgünüm ve çok kırgınım" dedi.

'DEPREM KONSERİ DEĞİL GAZZE'YE YARDIM KONSERİYDİ'

Ergen ise çıkışta "İfademizi verdik çıkıyoruz. Biz Gazze konserine çıkmışız. Onu da düzelttik. Herhangi bir yardım faaliyetinde bizzat bulunmadığımı da söyledim. Deprem konseri değil Gazze'ye yardım konseriydi çıktığımız. Yazık" diye konuştu. Açıklamaların ardından Gülben Ergen ve avukatı adliyeden ayrıldı.

GEÇEN HAFTA 9 İSİM İFADE VERMİŞTİ

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı da İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

Kaynak: DHA