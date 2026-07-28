Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade: 'Valiye Elden 400-500 Bin Lira Verdim'

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Tunceli'de 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku, soruşturmasında gözaltına alınan Bilişim Sistemleri Şirketi'nin sahibi Mehmet Aca, "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etmeye azmettirme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlarını gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Aca'nın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, 2018 yılında Tunay Sonel'in kendisini arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için para yardımı istediğini savunan Aca, "Ben de Erzurum'dan Tunceli ye gelerek Tunceli Valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk mahallesinde bir caddeye benim adım verildi.

Hatta sonrasında da Afyon'a öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirasını yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim" dedi.

"VALİ KARGOYLA, BAL, ÇAY, TULUM PEYNİRİ GÖNDERDİ"

Koruma polisi Şükrü Eroğlu ile aralarında her hangi bir samimiyetinin bulunmadığını ileri süren Aca, "Vali beye ulaşamadığımda onun (Şükrü Eroğlu) vasıtasıyla bildirmek istediğim konuları bildirirdim. Genelde Tuncay Sonel'in bana bir hediye (bal, çay, tulum peynir vs.) gönderdiğinde beni arayarak kargoya verdiğini bildiriyordu. Haricide her hangi bir arkadaşlık ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN SAĞLAMDIR, BİLİŞİM İŞLERİNDEN ANLAR"

Gülistan'ın sim kartının gönderildiği eski polis memuru Gökhan Ertok'u tanıdığını belirten Mehmet Aca, "Gökhan Ertok ile 2015 yılında bir doktor arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Bu doktor arkadaşım bana Gökhan Ertok için "polis, sağlamdır, siz bilişim şirketi kuracaksınız ya size yardımcı olur, bu işlerden anlıyor" demişti. O vesileyle tanıştım. Gökhan Ertok ile tanıştığımda Ankara Emniyet Narkotik şubede çalışıyordu.

Gökhan Ertok ile aramızda işveren işçi ilişkisi mevcuttu. Her hangi bir samimiyetimiz yoktu. Zaten kendisi aktif polis olduğu için gün içerisinde saat 17.00 den sonra iş yerine gelirdi. Hatta kendisine günlerce ulaşamadığım zamanlar da olurdu. Gökhan Ertok ile en son 2022 yılında cezaevine girdikten sonra bir daha kendisi ile görüşmedim.

Hatta cezaevinden çıktıktan sonra beni aradı ancak ben kendisi ile görüşmedim, mesajlarına da cevap vermedim, gönderdiği mesajları bile okumadan sildim. Çünkü hayatımdan çıkartmıştım. Hatta benim ismimi kullanarak benim tanıdığım insanlardan maddi menfaat temin ettiğini öğrendikten sonra görüşmemem mümkün değildi" dedi.

"SOSYAL MEDYA İŞLERİNDE KULLANDIK"

Gökhan Ertok'un genelde sosyal medya işlerinde kullandığını belirten Aca, "Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli'nin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık" ifadesini kullandı.

"TUNCAY SONEL VE GÖKHAN PASLAŞMIŞLAR"

Gülistan Doku'nun telefonuna ait sim karla bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Mehmet Aca, "Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili benim hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı" dedi.

Kaynak: Sabah