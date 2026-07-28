YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu
Özgür Özel başkanlığında ilk grup toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştiren YENİ Parti’nin Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre yeni grup yönetimini de açıkladı. Buna göre YENİ Parti'nin grup yönetimi Veli Ağbaba, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'tan oluşuyor.
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YENİ Parti, bugün Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde TBMM'deki ilk grup toplantısını kapalı olarak gerçekleştirdi.
Özel’in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı 11.45 sularında başlarken 12.35 civarında sona erdi.
MECLİS BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU
YENİ Parti’nin Meclis Başkanvekili de Tekin Bingöl olarak belirlendi.
GRUP YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ
Toplantı sonrası YENİ Parti’de yeni grup yönetimi de belli oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre yeni grup yönetimini duyurdu.
Grup yönetimi Veli Ağbaba, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'tan oluştu.
Kaynak: ANKA
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