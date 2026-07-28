Ege Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Yunanistan olarak geçtiği depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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Ege Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 11.30'da Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ 3.9 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Rasathane derinliğini ise 9.7 kilometre olarak geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

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