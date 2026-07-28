Ege Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Yunanistan olarak geçtiği depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 11.30'da Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-07-28
Saat:11:30:44 TSİ
Enlem:40.19 N
Boylam:24.03467 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/33IdFl07Kr@afadbaskanlik
KANDİLLİ 3.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Rasathane derinliğini ise 9.7 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2026
YUNANISTAN https://t.co/EcQg2OOsVl
28.07.2026, 11:30:47 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 9.7 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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