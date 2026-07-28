'Figüran' Haberi Nedeniyle Gazeteciler İfadeye Çağırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de katıldığı etkinliğe 'figüran' götürüldüğü iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. CHP’nin rozet takma etkinliğine 'figüranların' getirilmesine ilişkin haberle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün gazetesinin ‘figüran üye’ haberi nedeniyle haberi yazan muhabir Ebru Çelik, BirGün Web Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır."

Kaynak: Birgün