Özgür Özel'den Kapalı Grupta Vekillere Net 'CHP' Talimatı: 'Yeni Sayfa Açtık, Geçmişe Dönük Esprilerden Bile Uzak Durun'

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Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayan ve partileşme sürecini tamamlayan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti, TBMM'de ilk kez kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen stratejik zirvede Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine yeni dönemin yol haritasını çizerken, kulislerden sızan kurmay sohbetleri, ana muhalefet hattındaki radikal kopuşun ve geri dönüşsüz sürecin şifrelerini verdi.

YENİ PARTİ, YENİ SAYFA

Toplantıda doğrudan vekillerin diline ve üslubuna yönelik kırmızı çizgiler çeken Özgür Özel, eski parti içi hesaplaşmaların tamamen geride bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Milletvekillerine hitap ederken 'vatandaşın beklentileri' odaklı yeni bir siyaset tarzı inşa ettiklerini belirten Özel, şu uyarılarda bulundu:

"Yeni bir parti kurduk ve tamamen temiz bir sayfa açtık. Kendinizi geçmişe dönük tüm tartışmalardan tamamen uzak tutun. Bizim tek gündemimiz ve tek meselemiz vatandaşın meselesidir. Bundan sonra bu yeni partide, vatandaşın beklentilerine uygun, yapıcı bir davranış sergilememiz gerekiyor."

'CHP ESPRİLERİNDEN BİLE UZAK DURUN'

Özgür Özel, vekillerinden eski partileri olan CHP ile polemiğe girmemelerini, aksine o kanattan gelecek hamleleri tamamen görmezden gelmelerini istedi. İletişim dilinde tam bir disiplin talep eden Özel, "Kısır tartışmalardan, bireysel sürtüşmelerden ve özellikle de CHP’nin kendi iç tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Bu konudaki esprilerden dahi kendinizi soyutlayın" diyerek milletvekillerine net bir polemik yasağı koydu.

MECLİS KULİSİ: GERİ DÖNÜŞ OLACAK MI?

Toplantının ardından yeni partinin üst düzey kurmayları, "CHP'ye geri dönüş kapısı açık mı?" sorusuna cevap verdi.

Partinin ağır topları, ayrılık sürecinin ilk başlarında duygusal bir zorlanma yaşandığını kabul ederken, toplumsal tabandan gelen yoğun baskının bu durumu değiştirdiğini aktardı. Kurmaylar, geçmiş ittifak modellerine sert eleştiriler getirerek, "İlk başlarda insani ve siyasi olarak çok zorlandık. Ancak daha sonra toplumsal beklentilerin üzerimizde oluşturduğu yoğun baskı, o eski duygusallığı tamamen azalttı. Şunu herkes bilmeli: Altılı Masa hezeyanını bir daha bu topluma yaşatmamak lazım" ifadelerini kaydetti.

'YENİ PARTİ KURULUŞ SÜRECİNİ TAMAMLADI'

Yaklaşık yarım saat süren toplantının arından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel partinin kuruluş aşamasının tamamen bittiğini ilan etti. Kurumsal yapılanmanın her kademede tamamlandığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren YENİ Parti Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM’siyle, YDK’sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Özel, belediye başkanlarıyla toplantı olup olmayacağı sorusuna ise “Olacak” yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi