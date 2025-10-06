Zonguldak’ta Skandal! Karın Ağrısıyla Acile Gelen 16 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortaya çıkan bir olay kan dondurdu. 16 yaşındaki G.N.Ü., sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Kız çocuğuna yapılan testlerle hamile olduğu ve doğumun başladığı tespit edildi. Gerçekleşen doğum sonrasında G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Kız çocuğunun annesi ise hastanede baygınlık geçirdi. G.N.Ü. ve bebek devlet korumasına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kız çocuğu ifadesinde bebeğin babasının kim olduğunu söylemeyerek, yaşadıklarını anlatmadı.

Kaynak: DHA