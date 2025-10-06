Zonguldak’ta Skandal! Karın Ağrısıyla Acile Gelen 16 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı

Zonguldak’ta hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 16 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı. Acilen doğumu alan kız çocuğu ve bebek doğum sonrasında devlet korumasına alındı. Kan donduran olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Skandal! Karın Ağrısıyla Acile Gelen 16 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortaya çıkan bir olay kan dondurdu. 16 yaşındaki G.N.Ü., sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Karın ağrısı şikayetiyle acile geldi, sonra doğum yaptı

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Kız çocuğuna yapılan testlerle hamile olduğu ve doğumun başladığı tespit edildi. Gerçekleşen doğum sonrasında G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Kız çocuğunun annesi ise hastanede baygınlık geçirdi. G.N.Ü. ve bebek devlet korumasına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kız çocuğu ifadesinde bebeğin babasının kim olduğunu söylemeyerek, yaşadıklarını anlatmadı.

Kaynak: DHA

