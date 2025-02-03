Sapık İmam 3 Kızına Yıllarca Dehşeti Yaşattı! 14 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Kan Dondurdu: Babam, Oğlum Süleyman'ın da Babası

Türkiye'de kadınlar ve çocuk hiçbir yerde güvende değil. Vahşetin bu seferki adresi Kırklareli oldu. 4 çocuk babası imam, 3 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. İmamın hamile kalıp doğum yapan büyük kızı ifadesinde, "Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babası" dedi.

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Sapık İmam 3 Kızına Yıllarca Dehşeti Yaşattı! 14 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Kan Dondurdu: Babam, Oğlum Süleyman'ın da Babası

Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan 4 çocuk babası Şerafettin T.'nin 5 yıl boyunca 3 kızını istismar ettiği ortaya çıktı. Dehşet veren olay, imamın istismara uğrayan ortanca kızı T.T’nin KADES üzerinden yardım istemesiyle açığa çıktı.

Sapık İmam 3 Kızına Yıllarca Dehşeti Yaşattı! 14 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Kan Dondurdu: Babam, Oğlum Süleyman'ın da Babası - Resim : 1

İmamın 14 yaşındaki en büyük kızı, babasının cinsel istismarı sonucu hamile kalıp doğum yaptığını söyledi. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre babasından hamile kalan çocuk, "Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır" dedi.

10 yaşından beri istismara uğrayan en küçük kız kardeş B.T ise savcıya şu ifadeyi verdi:

"Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı. Doğum yaptıktan sonra deli numarası yapıyordu. Ona neden böyle yapıyorsun dediğimde babamın kendisine bir daha yanaşmaması için yaptığını söylüyordu."

Sapık İmam 3 Kızına Yıllarca Dehşeti Yaşattı! 14 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Kan Dondurdu: Babam, Oğlum Süleyman'ın da Babası - Resim : 2

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DNA testinde bebeğin babasının yüzde 99.99 imam Şerafettin T. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine tutuklanan imam mahkemede, kızına tecavüz etmediğini, alkollüyken onun rızasıyla ilişkiye girdiğini, ifade etti.

Sapık imam üç kızına karşı ayrı ayrı istismar suçundan toplam 78 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

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Kaynak: Sözcü

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