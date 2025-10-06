Uşak Valiliği’nden Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Uşak Valiliği, 7 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 7 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Valilik, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerini etkisi altına alması öngörülen yağışlar için vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan sosyal medya açıklamasında, “Yapılan son değerlendirmelere göre 7 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak’ta, akşam saatlerinden sonra ise Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların bu risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. Meteorolojik uyarının 7 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00’dan itibaren başlayıp, aynı gün saat 22.00’ye kadar etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Uşak Meteoroloji
ÇOK OKUNANLAR
