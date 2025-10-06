4 İş Yerine Girmişti! Aydın'da Hırsız Çaldığı Para ile Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde meydana gelen 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde meydana gelen 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi’nde kısa sürede yaşanan 4 farklı hırsızlık olayı sonrası Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇALDIĞI PARA İLE YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda olayların faili olduğu belirlenen A.A. isimli şüpheli, iş yerlerinden çaldığı 39 bin TL ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

