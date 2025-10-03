MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. İsmini değiştirip dedektiflik şirketi kurduğu ortaya çıkan Çiçek’in, MOSSAD ajanı Faysal Rasheed’den 4 bin dolar karşılığında takip görevi aldığı belirlendi. Çiçek, bir Filistinli aktivist hakkında ajanlık yapmayı kabul etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek yakalandı.
MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda Çiçek’in, MOSSAD'ın Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Çiçek’in, Rasheed’in talebi doğrultusunda İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul ettiği öğrenildi.
ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİF OLDU
Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu belirlenen Çiçek’in, iş hayatında borçlanması sonrası ismini değiştirerek “Pandora Dedektifliği” adıyla şirket kurduğu saptandı. Bu süreçte daha önce İsrail’e casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile de bağlantı kurduğu ortaya çıktı.
4 BİN DOLAR ALDI
MOSSAD ajanı Faysal Rasheed’in, 31 Temmuz 2025’te WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçtiği, yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı gibi tanıttığı tespit edildi. Rasheed’in, Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivistin takibi için Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para ödediği belirlendi.
HEDEFİ ARAŞTIRDI
Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.
Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.
Kaynak: AA-DHA