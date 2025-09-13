İsrail'in Katar Saldırısı Hakkında Şoke Eden İddia: 'Mossad Karşı Çıktı'

İsrail'in geçtiğimiz salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine saldırı düzenlemesinin arkasından ABD basını, dikkat çeken detayları yazdı. Mossad’ın Katar’a karadan bir operasyona karşı çıkması sebebiyle saldırının hava saldırısı olduğu belirtildi.

İsrail'in Katar Saldırısı Hakkında Şoke Eden İddia: 'Mossad Karşı Çıktı'
Yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail’in, geçtiğimiz salı günü Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından saldırıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Washington Post gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Katar saldırısının zamanlamasına ve şekline karşı çıktığını yazdı.

İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; Mossad Başkanı David Barnea, Doha’daki Hamas yetkililerinin öldürülmesine ilişkin plana Katar yönetimiyle ilişkilere zarar vereceği ve ateşkes görüşmelerini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktı. Bu yüzden Mossad, Hamas liderlerini kara operasyonu ile hedef almayı öngören planı uygulamayı reddetti. Gelişme üzerine ikinci seçenek olan hava saldırısına yönelen İsrail, Hamas heyetini 15 savaş uçağı ve 10 füzeyle vurdu.

TEPKİ ÇEKEN ZAMANLAMA

İsrailli güvenlik yetkililerinin yurtdışındakiler dahil tüm Hamas liderlerinin eninde sonunda hedef alınması gerektiği konusunda hemfikir olduğu aktarılan haberde, buna rağmen pek çok kişinin saldırının zamanlamasını sorguladığı bildirildi. Katar saldırısına aşina bir kaynak, operasyon sonrasında "İsrail istediğini elde edemedi" yorumunu yaparken, bir diğer İsrailli yetkili ise "Hamas heyetini bir, iki ya da dört yıl içinde öldürebilirdik. Çünkü Mossad bunu nasıl yapacağını biliyor. Peki neden şimdi?" sorusunu yöneltti.

NE OLMUŞTU?

İsrail salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkesi görüşen Hamas müzakere heyetini hedef almıştı. Gerçekleştirilen hava saldırısında 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. İsrail ordusunun, saldırının İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından gerçekleştirildiğini açıklaması dikkat çekmişti.

