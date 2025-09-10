Katar Duyurdu... ABD Saldırıyı Ne Zaman Bildirdi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını sert sözlerle kınadı. Al Sani, saldırının Hamas liderliğinin Gazze’deki ateşkes görüşmeleri sırasında gerçekleştiğini vurgulayarak, “Katar’ın egemenliğinin ihlaline müsamaha göstermeyeceğiz, yanıt hakkımız saklıdır” dedi.

ABD 10 DAKİKA ÖNCEDEN BİLDİRMİŞ

Saldırının ardından hukuki süreç başlatılması için bir ekibin kurulduğunu duyuran Al Sani, Netanyahu hükümetinin bölgeyi 'telafisi mümkün olmayan bir noktaya sürüklediğini' söyledi. Katar Başbakanı ayrıca, “ABD bize saldırıdan sadece 10 dakika sonra bilgi verdi” diyerek Washington’un da süreçteki rolüne işaret etti. İsrail’in radarda tespit edilemeyen silahlar kullandığını belirten Al Sani, “Bu haince bir saldırıydı. Tarih bu olayı kaydedecek. Uluslararası hukuk bu eyleme karşı harekete geçmeli” dedi.

İsrail’in Doha’daki saldırısında Hamas liderleri suikasttan son anda kurtulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye’nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katarlı polisin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA