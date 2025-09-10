Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar topraklarında Hamas'a saldırmasına ilişkin ilk kez konuştu. Trump, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı” dedi.

İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırı dünyanın gündemine otururken, dört bir yandan çok sert tepkiler geldi. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail’in saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.

Trump, İsrail saldırısı konusunda Katar’ın uyarılması talimatını verdiğini söyleyerek, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı tamamlaması talimatı verdiğini açıkladı.

TRUMP YEŞİL IŞIK MI YAKTI?

Saldırıya ilişkin ortaya atılan iddialarda, İsrail’in saldırısına Donald trump’ın yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

Hamas, İsrail’in saldırısında tüm liderlerin sağ kurtulduğunu belirtmişti.

