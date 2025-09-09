Resmi Açıklama Geldi: İsrail'in Katar'da Vurduğu Hamas Yetkilileri Sağ Kurtuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katar’ın başkenti Doha’da çok sayıda patlama sesi gelirken, patlama sonrası Hamas ve İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi. İsrail, Barış müzakereleri için Doha’da bulunan Hamas’ın üst düzey yetkililerine suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.

İsrail, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiğini iddia ederken, Hamas cephesinden yapılan açılamada, Hamas liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Doha'ya düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı öne sürüldü.

KATAR'DAN SERT AÇIKLAMA

Katar ise, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in saldırısını lanetlerken, Katar’ın yanında olunduğunu açıkladı. Açıklamada, İsrail’in saldırısı, “barbarca bir terör saldırısı” olarak nitelendi.

Kaynak: Haber Merkezi