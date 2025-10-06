Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu! Kilolarca Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda 113 kilo 664 gram esrar ele geçirdi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe ve risk analizleri sonucunda X-ray taramasına sevk edildi. Taramada araç dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki arama yapıldı.

Dorse mührünün ve brandasının sağlam olduğu, ancak güvenlik halatının ön kısmından kesilerek vida yardımıyla tutturulduğu belirlendi. Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, yasal yük arasına gizlenmiş beyaz çuvallar bulundu. Çuvalların içerisindeki 98 adet vakumlu poşette toplam 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA