MİT'ten Bir Operasyon Daha: Mossad İçin Casusluk Yapan Avukat Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

CASUS DEDEKTİFLE ÇALIŞTI

Avukat Tuğrulhan Dip'in, MİT tarafından yakalanan ve İstanbul İl Emniyeti Müdürlüğünün gözaltına aldığı Mossad casusu Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu öğrenildi. Tuğrulhan Dip'in, sadece Serkan Çiçek'e değil, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlendi.

PARA KARŞILIĞI VERİ SATMIŞ

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu bir panel yani illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi.

İKİNCİ OPERASYON

Sabah saatlerinde MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alınmıştı. İsmini değiştirip dedektiflik şirketi kurduğu ortaya çıkan Çiçek’in, Mossad ajanı Faysal Rasheed’den 4 bin dolar karşılığında takip görevi aldığı belirlenmişti. Çiçek'in bir Filistinli aktivist hakkında ajanlık yapmayı kabul ettiği öğrenilmişti.

