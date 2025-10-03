Mabel Matiz İçin Hapis Talebi
‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen şarkıcı Mabel Matiz için savcılık iddianamesini tamamladı. Sanatçının 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında, ‘Perperişan’ isimli şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karaca’nın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
'ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR'
İddianamede, şarkı sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı şekilde tahrik edici olduğu, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar barındırdığı, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler içerdiği belirtildi. Bu ifadelerin çocukların korunması açısından tehlike oluşturduğu, şarkının sosyal medya platformlarında yaş sınırlaması olmadan yayınlanmasının da suçun nitelikli haline yol açtığı vurgulandı.
Savcılık ayrıca, şarkının özellikle bazı cümlelerinde anlam bütünlüğünün Mabel Matiz’in savunmasını karşılamadığını kaydetti. Sanatçının ifadesinde, “diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine” sözünü sevdiği kişiye haber göndermek anlamında kullandığını belirtmesine rağmen, iddianamede bu açıklamanın yeterli bulunmadığı aktarıldı.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, Fatih Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: İHA