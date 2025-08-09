İran'da 20 MOSSAD Ajanı Yakalandı

İran'da MOSSAD adına casusluk yaptığı iddia edilem 20 kişi gözaltına alındı.

İran'da 20 MOSSAD Ajanı Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı belirlenen 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran’da İsrail istihbarat servisi MOSSAD için casusluk yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İstihbarat Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda başkent Tahran ve çeşitli eyaletlerde MOSSAD adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 20 kişinin gözaltına alındığını, dosyaların savcılık gözetiminde soruşturulduğunu açıkladı. Casusluk konusunun son derece karmaşık ve hassas olduğuna dikkat çeken Cihangir, bu dosyaların titizlikle ve sanıkların hakları gözetilerek incelenmesi gerektiğini, böylece kimsenin gereksiz yere zan altında bırakılmaması veya mahkum edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cihangir, yapılan incelemeler sonucunda bazı sanıkların casuslukla ilgisinin olmadığı veya farklı suçlamalarının bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu nedenle bazı sanıklar hakkındaki suçlamalar değiştirilmiş ya da Siyonist rejimle hiçbir bağlantılarının olmadığı kesinleşerek tüm suçlamaları düşmüş ve serbest bırakılmışlardır. Ancak Siyonist rejimle casusluk, operasyon, destek veya iş birliği yoluyla bağlantısı bulunan bazı kişiler hakkında dava açılmış olup yargı süreci devam etmektedir. Soruşturma tamamlanıp kesin karar verildiğinde ek bilgiler kamuoyuna duyurulacaktır" dedi. Cihangir, "Yargı organı, casuslar ve Siyonist unsurlar konusunda hiçbir taviz vermeyecek, vereceği kesin hükümlerle hepsine ibretlik bir ders verecektir. Bu kararlar aynı zamanda tarihi bir ders niteliği taşıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
İran İsrail
İsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var En Kalabalık Meydanda Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!