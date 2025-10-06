İsrail Ablukasındaki Gazze’de Her Gün 92 Filistinli Hayatını Kaybediyor
İsrail'in yoğun saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle insani durumun her geçen gün daha da kötüleştiği Gazze’de her gün 92 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında ortalama her gün 27 çocuğun yer aldığı belirtildi.
İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’nde devam eden ağır bombardıman ve ablukanın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
67 BİN 160 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail saldırılarında şu ana kadar 67 bin 160 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
EN AZ 27’Sİ ÇOCUK
Yapılan açıklamada, saldırıların başladığı tarihten bu yana her gün ortalama 92 Filistinlinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Bu sayı içinde günlük ortalama 27 çocuk, 14 kadın ve 42 ebeveynin bulunduğu belirtildi. Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarında özellikle sivillerin hedef alındığını vurguladı.
53 AİLEDEN EN AZ İKİ KİŞİ ÖLÜYOR
Ayrıca, her gün en az 53 aileden en az iki bireyin hayatını kaybettiği ve günde 4 ailenin tamamen yok olduğu bildirildi. Açıklamada bazı ailelerde yalnızca bir kişinin sağ kurtulabildiğine dikkat çekildi.
Kaynak: AA