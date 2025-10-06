İsrail Ablukasındaki Gazze’de Her Gün 92 Filistinli Hayatını Kaybediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’nde devam eden ağır bombardıman ve ablukanın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Her gün 92 Filistinli hayatını kaybediyor

67 BİN 160 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail saldırılarında şu ana kadar 67 bin 160 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Günlük ortalama 27 çocuk, 14 kadın ve 42 ebeveyn bulunuyor

EN AZ 27’Sİ ÇOCUK

Yapılan açıklamada, saldırıların başladığı tarihten bu yana her gün ortalama 92 Filistinlinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu sayı içinde günlük ortalama 27 çocuk, 14 kadın ve 42 ebeveynin bulunduğu belirtildi. Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarında özellikle sivillerin hedef alındığını vurguladı.

53 AİLEDEN EN AZ İKİ KİŞİ ÖLÜYOR

Ayrıca, her gün en az 53 aileden en az iki bireyin hayatını kaybettiği ve günde 4 ailenin tamamen yok olduğu bildirildi. Açıklamada bazı ailelerde yalnızca bir kişinin sağ kurtulabildiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA