Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllüleri, İsrail hapishanelerinde açlık grevine başladı.

Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Başlattı
İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

Filonun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 42 gönüllünün İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevine başladığı duyuruldu. Açıklamada, “42 Küresel Sumud Filosu gönüllüsü, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattı.” ifadesi yer aldı.

Paylaşılan fotoğrafta isimlerine yer verilen aktivistlerin, bu eylemi “Filistin halkıyla dayanışma amacıyla” gerçekleştirdikleri belirtildi.

İSRAİL SALDIRDI

İsrail’in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı. Ancak İsrail ordusu, filoya saldırarak onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirdi ve yüzlerce yolcuyu gözaltına aldı. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.

Kaynak: AA

