İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan ve hala İsrail’de bulunan 14 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

14 TÜRK VATANDAŞI DAHA YURDA GETİRİLECEK

Keçeli, 4 Ekim’de gerçekleştirilen özel uçak seferiyle 36 Türk vatandaşının İstanbul’a getirildiğini hatırlatarak, kalan 14 kişinin Ürdün üzerinden Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Sözcü, süreçle ilgili detayların bugün netleşmesini beklediklerini kaydetti.

36 KİŞİ GETİRİLMİŞTİ

Daha önce Türkiye’ye getirilen 36 Türk vatandaşının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da Türkiye’ye dönmüştü. Toplamda 137 aktivist, Türk Hava Yolları’nın özel seferiyle Türkiye’ye getirilmişti.

