Diyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden Alındı

Diyanet'te eski başkan Ali Erbaş'ın dönemindeki isimler gönderildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 4 başkan yardımcısı ve 9 genel müdür görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı.

Diyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, eski başkan Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ve 9 genel müdür görevden alındı.

Diyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden Alındı - Resim : 1
Ali Erbaş'ın yerine gelen yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda, Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun genel müdür olarak atandı.

Görevden almalar, Ali Erbaş’ın yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmasının ardından, kurumun yönetiminde yapılan en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendirildi.

Diyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden Alındı - Resim : 2
Diyanet'e yeni isimler atandı

Diyanet'te Devir Teslim! Tartışmalı 8 Yıllık Dönem Bitti... Ali Erbaş'tan 'Kınayanın Kınamasına Aldırmadan' VedaDiyanet'te Devir Teslim! Tartışmalı 8 Yıllık Dönem Bitti... Ali Erbaş'tan 'Kınayanın Kınamasına Aldırmadan' VedaSiyaset
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama GeliyorDiyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama GeliyorGündem
Görevden Ayrıldı, 'Süper Emekli' Oldu! Ali Erbaş’ın Emekli Maaşı Dudak UçuklattıGörevden Ayrıldı, 'Süper Emekli' Oldu! Ali Erbaş’ın Emekli Maaşı Dudak UçuklattıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Erbaş Safi Arpaguş
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 12 Yıla Kadar Hapsi İstendi Ünlü Oyuncunun 12 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
MİT'ten Bir Operasyon Daha: Mossad İçin Casusluk Yapan Avukat Yakalandı Mossad İçin Casusluk Yapan Avukat Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı! 'Derhal Durdurun' Trump'tan İsrail'e Flaş Gazze Çağrısı!
Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Fransa'da Silahlı Saldırı Şoku! Ölü ve Yaralılar Var Fransa'da Silahlı Saldırı Şoku! Ölü ve Yaralılar Var
Kış Lastiği Uygulamasında Yeni Dönem Başladı Kış Lastiği Uygulamasında Yeni Dönem Başladı