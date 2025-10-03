Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 12 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği öne sürülen oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında “yağma” suçundan iddianame düzenlendi. Bayraktar için 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Beyoğlu’nda bir restorana giderek işletmeden haraç istediği gerekçesiyle gözaltına alınan, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Bayraktar’ın “iş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak üne kavuşan Bayraktar’ın, Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediği iddia edilmişti. Gözaltına alınan oyuncu, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Bayraktar’ın, ilk girişiminde istediği 25 bin lirayı alamadığı, aynı restorana tekrar giderek bu kez 10 bin TL talep ettiği ileri sürülmüştü.

