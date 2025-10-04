Sonradan mı Vatandaş Oldular? IŞİD Bağlantılı Aileyle İlgili İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) minibüsüyle servis işi yapan 65 yaşındaki Binali Aslan’dan haber alamayan yakınları, 21 Eylül’de kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede Aslan’ın en son 14 kişilik bir aileyi AŞTİ’den alarak yola çıktığı, aracın ise Ankara, Mersin ve Hatay güzergâhından geçtiği belirlendi.

IŞİD bağlantılı ailenin doğuştan Türk vatandaşı olduğu açıklandı

EKİPLERLE ÇATIŞTILAR

MİT ve emniyet istihbaratının ortak çalışmasıyla, söz konusu ailenin Hatay üzerinden Suriye’nin İdlib kentine geçtiği tespit edildi. Ailenin bulunduğu Atme bölgesindeki eve operasyon düzenlendi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerin 8’i öldürüldü, 2’si yaralı olmak üzere 6’sı sağ ele geçirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Terör örgütü IŞİD bağlantılı ailenin işlediği cinayet ve sonrasında yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailenin sonradan vatandaşlık aldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan “aile üyelerine sonradan vatandaşlık verildi” iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Olayla ilgili aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır. Sonradan vatandaşlık kazandıkları yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” denildi.

Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır.



— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 4, 2025

