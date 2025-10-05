İstanbul, Ankara, İzmir… Birçok İlde Binler Bir Arada: Türkiye’de Gazze İçin Vicdan Yürüyüşü

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenleniyor. İstanbul'da ise İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, öğle namazının ardından Ayasofya’dan Eminönü Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte, hem İsrail’in saldırılarına hem de Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelere karşı dayanışma mesajı verildi.

İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara karşı Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü", binlerce insanın katılımıyla gerçekleşiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen etkinliklerde, İsrail'in Filistin'deki eylemleri ‘soykırım’ olarak nitelendirilerek sert şekilde protesto edildi.

İstanbul'da öğle namazının ardından Ayasofya Camii önünde Gazze'ye destek yürüyüşü başladı

İSTANBUL'DA AYASOFYA'DAN EMİNÖNÜ'NE GAZZE YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş, öğle namazının ardından Ayasofya Camii önünden başladı. Katılımcılar, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkına ve insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla Eminönü Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüşle eş zamanlı olarak, İstanbul Boğazı’nda toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan tekneler de denizden destek vererek Eminönü açıklarına doğru ilerledi.

ANKARA'DA BİNLER ‘GAZZE İÇİN’ YÜRÜDÜ

Ankara’da ise Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, yaşlılar, gençler ve çocuklar katıldı. Melike Hatun Camisi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'e tepkilerini yüksek sesle dile getirdi.

Ankara'da Gazze'ye destek İsrail'e tepki yürüyüşü düzenlendi

Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" gibi sloganlar attı, aynı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na yöneldi.

Yürüyüşe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı AKP milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

İZMİR’DE TEKNE KONVOYUYLA DAYANIŞMA

İzmir’de de denizden güçlü bir destek mesajı verildi. Filistin’e Destek Platformu'nun düzenlediği etkinlik kapsamında, Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir’deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

İzmir'de, denize açılan tekneler İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi

Meydanda bir araya gelen İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de teknelere karadan destek verdi. Platform Başkanı Gökhan Temur yaptığı açıklamada, yalnızca dayanışma değil, "insanlığın onurunu savunmak" amacıyla orada olduklarını belirtti. Temur, “Küresel Sumud Filosu bir vicdan hareketidir. Gemilerde ne silah, ne tehdit vardır. O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerinin ekmeği, babaların umudu vardır. Ama bir kez daha gördük ki zalim İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi zalimce katletti” diyerek İsrail’i sert sözlerle eleştirdi.

İzmir'deki program, teknelerin Cumhuriyet Meydanı açıklarında gerçekleştirdiği deniz turu ile sona erdi.

İzmir'de, denize açılan tekneler İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi

‘GEREKİRSE ORAYA GİDERİZ’

Etkinliğe katılan AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında, Müslümanların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Saygılı, " Müslümanlar olarak akıllı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü onlar sözlerini asla tutmayacaklar. Tutacak gibi gözükecekler. Biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Onların anladığı tek dil, güçtür" ifadelerini kullandı.

Saygılı, dayanışmanın sadece sözle değil, eylemle de ortaya konulması gerektiğini belirterek, " “Gerekirse gidip orada Müslümanları kurtarmak için hareket etmek üzere Hamas'ın yanında, Filistinlilerin yanında, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmakla mükellefiz” dedi.

‘ADALETİN ROTASINDAN SAPMAYACAĞIZ’

Etkinlikler boyunca yapılan konuşmalarda, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması gerektiği ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

