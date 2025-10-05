'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor

Bir dönemin ünlü spikeri olan Reha Muhtar, bu sefer özel hayatıyla gündemde. Usta isim, özel iskelesi, yüksek tavanlı salonları ve geniş bahçesi olan İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satışa çıkardı. Nedeni ise herkesi şoke etti. İşte Reha Muhtar'ın yalısı için istediği para...

'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor
Birçok programda imzası olan ünlü haber spikeri 66 yaşındaki Reha Muhtar, İstanbul Boğazı manzaralı yalısını satmak için harekete geçti. Nedeni ise anlaşmasızlık!

25 YILLIK YALISINI SATIŞI ÇIKARDI

Muhtar, 2000 yılında 4.5 milyon dolara satın aldığı Baltalimanı’ndaki yalı için tam 20 milyon dolar (833.7 milyon lira) fiyat biçti.

REHA MUHTAR NEDEN YALISINI SATIYOR?

Peki Reha Muhtar neden yalısını satıyor? Ünlü spiker, 2010’da boşandığı çocuklarının annesi Deniz Uğur’la yalı nedeniyle anlaşmazlık yaşamış, Uğur’un hem yalı hem çocuklar üzerinde hak talebinde bulunduğunu belirtip dava açmıştı.

'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor - Resim : 1
Reha Muhtar'ın 25 yıllık yalısı

'ELİMDEN ALACAKLAR'

2024 yılında evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra iyileşme süreci için “Her şeye geri döneceğim. Bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor; çevremdekiler elimdekileri alıyor, çocuklarım dahil” demişti.

