Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunları şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları şoke etti. Avrupa ile Amerika olmak üzere dünya genelinde 100'ün üzerinde markaya üretim yapan Karbel Tekstil, resmen iflas etti. İşte son dakika iflas haberinin detayları...
Dövizdeki dalgalanma ve artan enflasyon şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Son olarak bu iflas krizine bir yeni şirket daha eklendi.
Girdiği finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu. Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti.
TÜRKİYE'NİN TEKSTİL DEVİ İFLAS ETTİ
Böylece Karbel de ekonomik darboğaz nedeniyle iflas eden tekstil firmaları arasına girmiş oldu.
Sitesinde yer alan bilgilere göre, 1996'da kurulan Karbel, binin üzerinde çalışanıyla dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet veriyor.