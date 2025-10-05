Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'in gündemine geliyor.

Haftalık çalışmasına 7 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ YAKINDAN İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

MAGANDALAR RADARDA OLACAK

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

TEKLİFTE ÖNGÖRÜLEN CEZA FİYATLARI

Meclis'te görüşüleceği belirtilen teklifteki yeni cezalar şu şekilde:

Ehliyetsiz araç kullanma: 40 bin TL

İptal edilmiş ehliyetle araç kullanma: 200 bin TL

Makas: 180 bin TL

Drift: 140 bin TL

Ambulans/itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL

Sahte plaka: 280 bin TL

Alkollü araç kullanma: 25 bin TL

Seyir hâlinde telefon kullanma: 5 bin TL

Kırmızı ışık ihlali: 5 bin TL

Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL

Hız sınırını aşma: 30 bin TL’ye kadar

Takograf/hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücüleri: 75 bin TL

Mevzuata aykırı modifiye: 5 bin TL + araç trafikten men

Kaynak: AA