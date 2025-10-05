Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Türkiye'de yaşayan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni bir karar alınıyor. Meclis Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri gündemine aldı. Çıkacak kararla trafik cezalarına dev zam gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'in gündemine geliyor.
Haftalık çalışmasına 7 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ YAKINDAN İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEME YOLDA
Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
MAGANDALAR RADARDA OLACAK
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
TEKLİFTE ÖNGÖRÜLEN CEZA FİYATLARI
Meclis'te görüşüleceği belirtilen teklifteki yeni cezalar şu şekilde:
Ehliyetsiz araç kullanma: 40 bin TL
İptal edilmiş ehliyetle araç kullanma: 200 bin TL
Makas: 180 bin TL
Drift: 140 bin TL
Ambulans/itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL
Sahte plaka: 280 bin TL
Alkollü araç kullanma: 25 bin TL
Seyir hâlinde telefon kullanma: 5 bin TL
Kırmızı ışık ihlali: 5 bin TL
Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL
Hız sınırını aşma: 30 bin TL’ye kadar
Takograf/hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücüleri: 75 bin TL
Mevzuata aykırı modifiye: 5 bin TL + araç trafikten men
Kaynak: AA