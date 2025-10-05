6 Çocuğu Üzerine Benzin Dökerek Yakmaya Çalışmıştı! Kan Donduran Olayda Tepki Toplayan Karar

Antalya’da 6 çocuğu üzerine benzin dökerek yakmaya teşebbüs ettiği öne sürülen Nazmiye Ş. hakkında verilen mahkeme kararı aileleri isyan ettirdi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle Nazmiye Ş. hakkında cezai yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Karara sert tepki gösteren aileler “İlla birinin ölmesi mi gerekiyordu?” diyerek istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.

28 Mayıs 2024’te Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaklaşık bir ay önce apartmana taşındığı belirtilen Nazmiye Ş., sokakta oynayan altı çocuğun üzerine benzin dökerek ateşe vermeye kalkıştı.

Çocukların çığlıkları üzerine dışarı fırlayan aileler, müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Aile bireylerinden Aynur ve Alihan Ç. çiftinin, sanığın elindeki çakmağı alarak duruma engel olduğu öğrenildi.

Nazmiye Ş., daha sonra elindeki bıçakla direndi ve binanın çatı katına çıkarak camdan sarktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kadın bulunduğu yerden indirildi.

Gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürülen Nazmiye Ş., apartman girişinde kalabalığın saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındıktan sonra tutuklandı. Hakkında "7 kez kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2025’te görülen karar duruşmasında, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun raporu dosyaya sunuldu. Raporda, Nazmiye Ş.’nin olay sırasında “psikotik bozukluk” nedeniyle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak durumda olduğu ve cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, bu tespit doğrultusunda ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kuruluşunda gözetim ve tedavi altına alınmasına hükmetti. Kurumdan düzenli aralıklarla alınacak raporlarla tehlikelilik halinin sona erdiğinin belirlenmesi durumunda, infaz hâkimliğinin kararıyla tahliye edilebileceği açıklandı. Sanığa yönelik daha önce uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi tedbirleri de kaldırıldı.

Dehşeti yaşayan çocukların aileleri ve avukatları, mahkemenin kararına tepki göstererek hukuki süreci istinafa taşıyacaklarını duyurdu.

Çocuklardan ikisinin babası Özer D. ise karara tepkisini şöyle dile getirdi: Sadece bir yıl tutuklu kalıyor, sonra da serbest bırakılabiliyor. Çocuklarımız fiziksel olarak zarar görmedi ama psikolojik olarak hâlâ etkisindeler. Her gece ‘O kadın gelecek mi?’ diye soruyorlar. Böyle bir insanın cezasız kalması kabul edilemez.

