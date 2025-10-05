Kazanma Hayaliyle Kaybolan Bir Nesil! Türkiye Kumarla Savaşıyor, 10 Yaşına Kadar İndi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilay tarafından açıklanan “Türkiye Kumar Raporu”, Türkiye'de kumar ve sanal kumar bağımlılığının ulaştığı vahim tabloyu ortaya çıkardı. Rapora göre, ülkede kumara başlama yaşı 15’in altına gerileyerek 10’lu yaşlara kadar düştü. 15 yaş üzerindeki her 10 kişiden biri hayatında en az bir kez kumarla tanıştı. Uzmanlar, gençlerin ekonomik krizle birlikte ‘kolay para’ hayaline kapıldığını belirtiyor.

BAĞIMLILIKLARIN YILLIK MALİYETİ: 78 MİLYAR DOLAR

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise bağımlılıkların Türkiye ekonomisine olan yükü oldu. Yeşilay’a göre, bağımlılıkların toplam yıllık ekonomik maliyeti 78 milyar doları buluyor. Bu miktarın yarısından fazlası doğrudan kumardan kaynaklanıyor. Rapor, sanal ve geleneksel kumarın giderek daha fazla insanı etkilediğini ve özellikle gençleri hedef aldığını ortaya koydu.

YEDAM’A BAŞVURANLARIN ÇOĞU KUMAR BAĞIMLISI

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığıyla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşırken tabloyu şöyle özetledi:

Yalnızca son üç yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) 15 bin 624 kişinin kumar bağımlılığı nedeniyle başvurduğunu ifade eden Dinç, şunları söyledi: “Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep oluyor. Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız.”

‘ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK DEMODE HALE GELDİ’

Cumhuriyet gazetesine konuşan Psikolog Melike Şimşek ise kumar bağımlılığının gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Şimşek, özellikle ekonomik sıkıntıların gençleri daha savunmasız hale getirdiğini vurguladı:

“Son raporda maalesef kumar oynama yaşının onlu yaşlara indiğini görüyoruz” diyen Psikolog, “Ergenler ödül duyarlılığı çok yüksek bir grup, bağımlılık riski bu nedenle daha fazla. Üstelik artık değerler değişti; üniversite mezunu olmak demode, kısa yoldan para kazanma arzusu ön planda. Ekonomik kriz gençlerde umutsuzluğu artırdı. Okuyarak ya da çalışarak ev, araba alabileceklerine inançları kalmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet