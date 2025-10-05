Eyüpsultan'da Plastik Deposunda Yangın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 4 katlı bir iş yerinin zemin katındaki plastik deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Rami Kışla Caddesi üzerindeki iş yerinin giriş katında başladı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, sağlık görevlileri de olası yaralanmalara karşı bölgede yer aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Alevlere müdahale devam ediyor.

Kaynak: AA