Eyüpsultan'da Plastik Deposunda Yangın

Eyüpsultan'da 4 katlı bir iş yerinin plastik deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 4 katlı bir iş yerinin zemin katındaki plastik deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Rami Kışla Caddesi üzerindeki iş yerinin giriş katında başladı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, sağlık görevlileri de olası yaralanmalara karşı bölgede yer aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Alevlere müdahale devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Eyüpsultan Yangın
Son Güncelleme:
Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı! Derbideki Skandalı Açıkladı! Büyük Hata Yaptı
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
43. Kattan Düşmüştü! Takipsizlik Kararı Kaldırıldı, Semanur Arslan Dosyası Yeniden Açıldı 43. Kattan Düşmüştü! Takipsizlik Kararı Kaldırıldı, Semanur Arslan Dosyası Yeniden Açıldı
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp
Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi