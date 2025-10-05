Kimse Bunu Beklemiyordu! Türkiye'nin Dev Bankası Resmen Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rönesans Holding, geçtiğimiz yıl satın aldığı Rabobank Türkiye'yi elden çıkarıyor.

Bankayı devralmak üzere harekete geçen Kazakistan merkezli finans devi Kaspi.kz, tüm şartları sağlamış durumda. Kaspi, kısa süre önce Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın almıştı. Şimdi ise Rabobank Türkiye'yi bünyesine katarak finansal hizmetler alanında Türkiye'ye resmen adım atmaya hazırlanıyor.

Interfax.com'un haberine göre, Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze, satın alım sürecinin 2025 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Lomtadze, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Digital Bridge 2025 Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor. Türkiye'de şube ağı bulunmayan, 27 çalışanı olan bir bankayız. Bu adım, Türkiye'de finansal hizmet sunma lisansı kazanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ TÜKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HIZLI VE GÜÇLÜ BİR TİCARET KÖPRÜSÜ KURMAK'

Kaspi CEO'su Lomtadze, iki ülke arasındaki ticareti canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Yakında Türk tüccarların ürünleri Kaspi'de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada'da satışa çıkacak. Amacımız, Türkiye ile Kazakistan arasında hızlı ve güçlü bir ticaret köprüsü kurmak."

Kaspi'nin Rabobank hamlesi, Hepsiburada alımından sonra Türkiye'deki ikinci büyük yatırımı olacak. Kazak fintech devi, 85 milyonluk Türkiye pazarında, Kazakistan'da uyguladığı başarılı modelini yeniden inşa ederek bölgesel büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

