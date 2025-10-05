Havayolu Şirketi Duyurdu: Kabin Bagajlarında Yeni Dönem! O Zorunluluk Artık Kalktı
Havayolu şirketleri tarafından uygulanan, baş üstü kabin bagajlar için uygulanan boyut sınırı ölçüsü tarih oluyor. Bir şirket daha bu uygulamayı kaldıracağını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre; American Airlines, yolcuların check-in sürecinde çantalarını yerleştirmesi istenen metal boyut belirleme aparatlarını kaldıracak.
American Airlines havayolu şirketi, aldığı kararla birlikte Pazartesi gününden itibaren ABD genelindeki biniş kapılarında kabin bagajı boyut ölçüm cihazlarını kaldıracağını resmen açıkladı.
Personele gönderilen bir iç yazışmaya göre “biniş sürecini iyileştirmek” amacıyla bagaj ölçüm cihazlarının kaldırılacağı belirtiliyor.
YOLCULARIN MEMNUNİYETİ GÖZETİLECEK
American Airlines, yazışmada, el bagajının 45 inçten fazla olmaması kuralında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ancak, “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşterinin lehine karar verin” açıklamasını yaptı. Bu, can sıkıcı bagaj ücretlerinden kaçınmak için el bagajlarını ağzına kadar dolduran birçok yolcu için müjde oldu.
METAL APARATLAR UÇAĞA SOKULMAYACAK
American Airlines yolcuları şu anda baş üstü bagaj rafına yerleştirilebilen bir el bagajı ve koltuğun altına sığabilen bir kişisel eşya taşıyabilir.
Memorandumda, metal bagaj ölçerlerin check-in kontuarlarında kullanılmaya devam edileceği belirtildi ve çalışanların, güvenlik kontrolünden el bagajı olarak geçirilmeye çalışılan aşırı büyük bagajlara dikkat etmeleri istendi.
Kaynak: Haber Merkezi