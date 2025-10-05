Havayolu Şirketi Duyurdu: Kabin Bagajlarında Yeni Dönem! O Zorunluluk Artık Kalktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

American Airlines havayolu şirketi, aldığı kararla birlikte Pazartesi gününden itibaren ABD genelindeki biniş kapılarında kabin bagajı boyut ölçüm cihazlarını kaldıracağını resmen açıkladı.

Personele gönderilen bir iç yazışmaya göre “biniş sürecini iyileştirmek” amacıyla bagaj ölçüm cihazlarının kaldırılacağı belirtiliyor.

YOLCULARIN MEMNUNİYETİ GÖZETİLECEK

American Airlines, yazışmada, el bagajının 45 inçten fazla olmaması kuralında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ancak, “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşterinin lehine karar verin” açıklamasını yaptı. Bu, can sıkıcı bagaj ücretlerinden kaçınmak için el bagajlarını ağzına kadar dolduran birçok yolcu için müjde oldu.

American Airlines'ten radikal karar

METAL APARATLAR UÇAĞA SOKULMAYACAK

American Airlines yolcuları şu anda baş üstü bagaj rafına yerleştirilebilen bir el bagajı ve koltuğun altına sığabilen bir kişisel eşya taşıyabilir.

Memorandumda, metal bagaj ölçerlerin check-in kontuarlarında kullanılmaya devam edileceği belirtildi ve çalışanların, güvenlik kontrolünden el bagajı olarak geçirilmeye çalışılan aşırı büyük bagajlara dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: Haber Merkezi