Türkiye Dahil 8 Ülkeden Ortak 'Gazze Planı' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır; ortak bir açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Planı" ve Hamas'ın yanıtı ile ilgili görüşlerini bildirdi. Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakma ve müzakere adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen ülkeler, Trump'ın İsrail'e yönelik bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan açıklamada "Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, İsrail'in tam çekilmesi ve iki devletli çözüm oluşturulması" vurgulandı.

MÜZAKERELERİN DERHAL BAŞLAMASINA DESTEK

8 ülkenin açıklamasında "Katar Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bugün Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme, tüm rehineleri, hayatta olan ya da ölenleri serbest bırakma ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakereleri derhal başlatma önerisine ilişkin attığı adımları memnuniyetle karşıladılar" denildi.

Bakanların bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki halkın karşı karşıya olduğu kritik insani koşulların ele alınması için gerçek bir fırsat olduğunu söyleidkleri bildirilerek "Dışişleri Bakanları, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşıladılar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi