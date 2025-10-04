Trump Harita Eşliğinde Duyurdu: İşte İsrail'in Gazze'den İlk Çekilme Hattı

ABD Başkanı Trump, Gazze planında İsrail’in ilk geri çekilme hattına onay verdiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre, Hamas’ın kabul etmesi halinde ateşkes ve rehine takası süreci derhal başlayacak.


ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'den ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız." Trump, söz konusu çekilme hattına ilişkin haritayı da paylaştı.

Anlaşma kapsamında İsrail'in ilk çekilme hattı haritası.

NE OLMUŞTU?

Hamas dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.

