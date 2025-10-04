Kritik Tarih Netleşti! Hamas ile İsrail Müzakere Masasına Oturuyor

Gazze’de süren ağır bombardımanın ardından diplomasi masası kuruluyor. Hamas ve İsrail arasındaki kritik müzakere için tarih netleşti.

Mısır merkezli Kahire News kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas heyetleri, Mısır'ın ev sahipliğinde pazar günü (yarın) dolaylı müzakerelere başlayacak. Heyetler, esir takası düzenlemelerini ve takas için sahadaki şartların hazır hale getirilmesi konusunu görüşecek. Taraflar arasındaki dolaylı müzakere turunun pazartesi günü de devam etmesi planlanıyor.

Gazze, aylardır ağır bombardıman altında.

NE OLMUŞTU?

Hamas dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.

